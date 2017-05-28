Российский футбольный клуб "Зенит" уволил Мирчу Луческу с поста главного тренера

Российский футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на своем официальном сайте объявил о расставании с главным тренером команды Мирчей Луческу.

«Совет директоров футбольного клуба «Зенит» принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу.

Румынский специалист возглавил сине-бело-голубых 24 мая 2016 года. Вместе с «Зенитом» Луческу выиграл Суперкубок России, вышел в плей-офф Лиги Европы УЕФА и стал бронзовым призером чемпионата страны.

«Зенит» благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», - отмечается в заявлении на сайте.

Напомним, до этого Мирча Луческу на протяжении 12 лет был главным тренером донецкого "Шахтера". Летом прошлого года румын возглавил "Зенит". Дела в российском клубе у Луческу не заладились, и еще в марте появлялась информация, что руководство "Зенита" раздумывает над его отставкой.