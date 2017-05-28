Состоялась церемония награждения "Шахтера" золотыми медалями, на которой присутствовал Ахметов

27 мая в Киеве состоялось награждение игроков и тренеров донецкого "Шахтера" золотыми медалями чемпионата Украины 2016/17. Об этом сообщил официальный сайт горняков.

В торжественной церемонии приняли участие президент Премьер-лиги Владимир Генинсон и президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко. На награждении присутствовали президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов и вице-президент клуба Борис Колесников.

Андрей Павелко отметил:

"Считаю, этот сезон и достижение «горняков» уникальны. И не только из-за десятого чемпионства и «золотого дубля», а еще потому, что «Шахтер» был основой для нашей сборной. Провести все матчи на выезде, показать прекрасный футбол и выиграть чемпионат с огромным отрывом дорогого стоит. Также это показатель качественного руководства клубом. Работа академии и молодежной команды говорит об управлении на высшем уровне".

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов выступил с речью во время награждения золотыми медалями, отметив:

"Сегодня все у меня спрашивают: «Какое чемпионство для вас самое дорогое и ценное – первое или десятое?». Хочу сказать, что за каждым чемпионством стоит огромный труд, переживания и страдания… И каждое добавило мне седых волос. Но, если честно, самым важным чемпионством для меня будет одиннадцатое. Наш клуб должен смотреть только вперед, ставить перед собой самые амбициозные цели и добиваться новых трофеев для наших болельщиков".

После вручения медалей «оранжево-черные» получили специальную награду от ФФУ за «золотой дубль» сезона – 2016/17, а президент ФК «Шахтер» был награжден медалью обладателя Кубка Украины – 2016/17. В завершение горняки сделали командную фотографию в полном составе.