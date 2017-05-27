"Зирка" проиграла "Стали" в матче Премьер-лиги

В Кропивницком завершился матч 31-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Зирка" принимала "Сталь" из Каменского и уступила, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 0:1

Единственный голевой момент в этом матче произошел на 78-й минуте, когда гол забил Денис Васин. Невероятный провал в обороне "Зирки" привел к тому, что сразу три игрока вышли на Паста, в то время как после передачи Каленчука на Васина тот спокойно поразил пустые ворота.

В концовке "Сталь" сумела довести матч до победы.

Таким образом, "Сталь" увеличила отрыв от "Зирки" в борьбе за 8-9 места до 6 очков (40 против 34), но по-прежнему отстает ы борьбе за 7-е место от полтавской "Ворсклы" - 41 балл.

Матчи заключительного 32-го тура украинской футбольной Премьер-лиги состоятся в последний день весны, 31 мая.