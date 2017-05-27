Премьер-лига, 31-й тур, "Волынь" - "Карпаты": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч предпоследнего 31-го ура чемпионата Украины по фуболу среди команд Премьер-лиги, в котором луцкая "Волынь" является номинальным хозяином в игре против львовских "Карпат", собщает официальный сайт соревнований.

Матч был перернесен из Луцка по просьбе ФК "Волынь", из-за проведения на стадионе "Авангард" в Луцке соревнований по легкой атлетике. Именно на этом стадионе свои домашние матчи проводит "Волынь". Вместе с этим, игра во Львове состоится не на новой современной "Львов-Арене", построенной специально к Евро-2012, а на стадионе "Украина", который ранее использовался как домашний для львовской команды.

В этом матче встречаются команды, которые занимают 12-е и 10-е места в турнирной таблице, соответственно. На счету "Волыни" 7 очков (6-ти очков команду лишили из-за санкций ФИФА) и команда в любом случае по итогам сезона займет последнее 12-е место и покинет Премьер-лигу.

В свою очередь, у "Карпат" 24 балла и команда борется с "Днепром" (22) за 10-е место и путевку в УПЛ на следующий сезон. Победа для львовян в этом матче гораздо важнее с турнирной точки зрения.

Матч во Львове нанчется в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.