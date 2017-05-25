"Шахтер" сыграет в пятницу против "Динамо" полурезервным составом
Пятов, Ракицкий, Степаненко, Исмаили и капитан "Шахтера" Срна не сыграют против "Динамо".
Завтра в Харькове состоится матч 31-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" — "Динамо" (начало — в 19.30).
Турнирной мотивации поединок не имеет — горняки досрочно завоевали чемпионское звание, киевляне также заблаговременно обеспечили себе серебро.
Как сообщает "Команда 1", наставник горняков Паулу Фонсека решил провести поединок с принципиальным соперником без ряда ключевых игроков.
В Харьков не поехали сразу три игрока сборной Украины - Андрей Пятов, Ярослав Ракицкий и Тарас Степаненко, а также легионеры - Дарио Срна и Исмаили.
У Тараса Степаненко, к слову, сегодня родился третий сын, в том числе с этим, возможно, и связано его отсутствие в завтрашнем матче.
Как сообщал УНИАН, капитан "Шахтера" Срна пропустит игру из-за старых повреждений.