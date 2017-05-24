"Челси" отменил чемпионский парад по Лондону из-за теракта в Манчестере

Лондонский "Челси" отменил запланированный на воскресенье чемпионский парад, сообщает Sky Sports.

Команда должна была провести парад на следующий день после финала Кубка Англии против "Арсенала".

Теперь же празднования отменены из-за теракта в Манчестере.

Вместо воскресных празднований "Челси" выйдет с траурными черными повязками на рукавах на игру с другим лондонским клубом "Арсеналом".

"Каждый, кто ассоциирует себя с Челси, выражает сердечные соболезнования тем, кто пострадал во время террористической атаки в Манчестере. Мысленно поддерживаем пострадавших, их семьи и друзей, — гласит заявление клуба. - В свете столь трагических событий было бы неуместно проводить парад в Лондоне в воскресенье. Учитывая повышенный уровень опасности и понимая, что он может возрасти, мы тщательно все обдумали и пришли к такому решению. Уверены, наши болельщики воспримут его с пониманием".

В свою очередь, "Арсенал" также отменил видео-трансляцию матча на Эмирейтс Стэдиум, а также потенциальный парад в честь победы в Кубке.

Лондонский "Челси" стал победителем английской Премьер-лиги сезона 2016/17, а в воскресенье может сделать дубль, положив медали в Кубок Англии.

Теракт в Манчестере произошел в ночь на 23 мая на концерте Арианы Гранде. Трагедия унесла жизни 22 человека и еще 64 получили ранения.