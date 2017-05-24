Игрок сборной Украины Соболь не будет выступать за луганскую "Зарю" в новом сезоне

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь по окончании сезона покинет луганскую "Зарю" и вернется в расположение донецкого "Шахтера", которому принадлежит его контракт.

Как стало известно Sport Arena, представители "Зари" даже не будут вести с горняками переговоры о продлении аренды футболиста и сделают ставку на других исполнителей.

По имеющейся информации, в новом сезоне у Соболя будет три варианта развития карьеры. Первый, он же самый маловероятный — остаться в "Шахтере" и бороться за место в основе команды Паулу Фонсеки.

Второй вариант — полноценный трансфер в другой клуб, но поскольку руководство горняков оценивает Эдуарда в круглую сумму, которая отпугивает потенциальных покупателей, то и этот вариант выглядит маловероятным.

Таким образом, скорее всего, Соболь в новом сезоне опять будет сдан "Шахтером" в аренду, но уже другому клубу.

Более того, представители защитника уже занялись переговорами с возможными арендаторами Соболя.

Напомним, 22-летний Эдуард Соболь перешел в "Шахтер" из запорожского "Металлурга" в феврале 2013-го, но с тех пор сыграл за основу донетчан всего 16 матчей.

За "Зарю" футболист играет с лета 2016-го и с тех пор успел провести за клуб 25 матчей во всех турнирах.

С сентября 2016 года Соболь вызывается в национальную сборную Украины, за которую сыграл 4 поединка. Действующий контракт защитника с "Шахтером" истекает летом 2020 года.