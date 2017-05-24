УЕФА отменил красочную церемонию открытия финала Лиги Европы из-за трагических событий в Манчестере

Европейский футбольный Союз (УЕФА) отменил целый ряд мероприятий, которые касались церемонии открытия финала Лиги Европы в Стокгольме. Шоу будет урезано до минимума из-за трагических событий в Манчестере, где во время концерта был совершен дерзкий теракт.

"Полноценного шоу не будет. Сейчас не время праздновать, мы должны проявить уважение и солидарность. Но вопрос о том, чтобы перенести финальный матч, даже не поднимался. Мы уверены, что эти подлые атаки не должны нам мешать играть в футбол. Ситуация была напряженной и до этих событий, но мы уверены, что во время игры все будет хорошо", – сказал президент УЕФА Александер Чеферин в интервью Radiosporten.

В финале Лиги Европы, который пройдет сегодня в Стокгольме, сыграют английский "Манчестер Юнайтед" и голландский "Аякс".