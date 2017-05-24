УЕФА отменил красочную церемонию открытия финала Лиги Европы из-за трагических событий в Манчестере

13:59, 24 мая 2017
Футбол
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Шоу перед матчем "Манчестер Юнайтед" и "Аякса" будет урезано до минимума, тем не менее вопрос о переносе самой игры не поднимался.  

Память жертв в Манчестере сегодня почтили в Сиднее во время товарищеского матча "Сидней" - "Ливерпуль" / Reuters

Европейский футбольный Союз (УЕФА) отменил целый ряд мероприятий, которые касались церемонии открытия финала Лиги Европы в Стокгольме. Шоу будет урезано до минимума из-за трагических событий в Манчестере, где во время концерта был совершен дерзкий теракт.

"Полноценного шоу не будет. Сейчас не время праздновать, мы должны проявить уважение и солидарность. Но вопрос о том, чтобы перенести финальный матч, даже не поднимался. Мы уверены, что эти подлые атаки не должны нам мешать играть в футбол. Ситуация была напряженной и до этих событий, но мы уверены, что во время игры все будет хорошо", – сказал президент УЕФА Александер Чеферин в интервью Radiosporten.

В финале Лиги Европы, который пройдет сегодня в Стокгольме, сыграют английский "Манчестер Юнайтед" и голландский "Аякс".

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Теги: #футбол#УЕФА#Лига Европы#Стокгольм