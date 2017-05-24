Сегодня футбольному клубу "Шахтер" (Донецк) исполняется 81 год (видео)
13:48, 24 мая 2017Футбол
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Команда "горняков" празднует годовщину своего создания.
Игроки "Шахтера" с Кубком Украины после завершения победного матча в Харькове, 17 мая 2017 года / Фото УНИАН
Команду основали в 1936 году под названием "Угольщики", которую затем сменили на "Стахановец".
В 1946 году команда получила сегодняшнее название - "Шахтер".
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Первый Кубок и Суперкубок Украины, последний Кубок УЕФА, эра Мирчи Луческу и другие яркие моменты в истории "Шахтера" - в ролике УНИАН.
Команде "Шахтер" (Донецк) сегодня исполняется 81 год
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