Сегодня футбольному клубу "Шахтер" (Донецк) исполняется 81 год (видео)

Команду основали в 1936 году под названием "Угольщики", которую затем сменили на "Стахановец".

В 1946 году команда получила сегодняшнее название - "Шахтер".

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