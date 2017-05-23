Мадридский "Реал" объявил о трансфере 16-летнего футболиста

Мадридский "Реал" выкупил у "Фламенго" права на 16-летнего форварда Винисуса Жуниора, сообщает официальный сайт Королевского клуба.

Права на футболиста мадридцы получат с лета 2018 года, поскольку в Испании нельзя регистрировать несовершеннолетних футболистов.

Читайте также"Реал" договорился о трансфере 16-летнего вундеркинда, вырвав его из-под носа у "Барселоны" О сумме сделки официально не сообщается, но ранее СМИ писали, что "Фламенго" получит за Винисиуса 45 миллионов евро.

Форвард продолжит выступления за бразильский клуб до лета 2019 года.

На минувших выходных Винисиус Жуниор провел свой второй матч за взрослую команду "Фламенго", выйдя на замену на 81-й минуте матча 2-го тура чемпионата Бразилии против "Атлетико Гояненсе" (3:0).