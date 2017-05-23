"Барселона" уже согласовала контракт с новым тренером - испанские СМИ

Испанская "Барселона" готова подписать контракт с новым главным тренером, которым станет нынешний наставник клуба "Атлетик" (Бильбао) Эрнесто Вальверде.

Слухи об интересе "Барсы" к Вальверде ходят еще с марта, когда о грядущем уходе с поста тренера "сине-гранатовых" объявил Луис Энрике.

По информации Mundo Deportivo, боссы "Барселоны" на днях окончательно договорились о контракте с Вальверде. Официально же каталонский клуб объявит о подписании нового тренера 29 мая, на следующий день после финала Кубка Испании, в котором "Барселона" сыграет с "Алавесом".

Испанское издание пишет, что соглашение 53-летнего специалиста с "Барселоной" будет рассчитано по схеме 2+1. При этом каталонцы также разрешили Вальверде привести с собой двух помощников – ассистентов Хона Аспиасу и тренера по физподготовке Хосе Антонио Посанко.

Дебют Вальверде на посту тренера "Барселоны", как ожидает источник, состоится 22 июля в Нью-Джерси в матче с "Ювентусом" в рамках одного из неофициальных турниров.

Эрнесто Вальверде выступал за "Барселону" как футболист в 1988-1990 годах, выиграв с клубом Кубок кубков и Кубок Испании.

В качестве тренера Вальверде работал в греческом "Олимпиакосе", испанских клубах "Эспаньол", "Вильярреал", "Валенсия" и "Атлетик".

Его высшими достижениями в тренерской карьере являются три победы в чемпионате Греции с "Олимпиакосом" и победа в Суперкубке Испании-2015 с "Атлетиком".