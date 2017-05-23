Матч последнего тура УПЛ "Динамо" - "Черноморец" состоится в Одессе

10:50, 23 мая 2017
Футбол
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Предыдущая игра "Черноморец" - "Динамо" прошла в Киеве на НСК "Олимпийский" из-за востановительных работ на газоне одесского стадиона. 

31 мая

Дирекция Премьер-лиги перенесла матч 32-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги  "Динамо" - "Черноморец" в Одессу, сообщает официальный сайт ФК "Черноморец".

УПЛ руководствовалось своим же постановлением от 20.04.2017 и письмом ФК «Черноморец» от 22.05.2017. Лига приняла решение удовлетворить ходатайство ФК «Динамо» (Киев) от 22.05.2017 о проведении матча в Одессе на стадионе "Черноморец" при условии соблюдения Регламента соревнований УПЛ сезона 2016−2017 гг.

Как сообщал УНИАН, игра 27-го тура Лиги Пари-Матч «Черноморец» — «Динамо» была проведена 30 апреля в Киеве в связи с выполнением восстановительных работ на газоне стадиона «Черноморец».

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Теги: #Динамо#Черноморец#УПЛ