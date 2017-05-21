"Ворскла" обыграла "Карпаты" в гостевом матче Премьер-лиги

Во Львове завершился матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали "Ворсклу" и уступили сопернику, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 0:1.

Единственный голевой момент в этой игре случился на 57-й минуте.

Львовяне провалились в обороне и после поперечной передачи от Дмитрия Хлебаса мяч получил Вячеслав Шарпар и с линии штрафной точно пробил в ближний угол.

Таким образом, "Ворскла" набрала 38 очков и на 1 балл опережает "Сталь" в борьбе за 7-8 места в итоговой турнирной таблице УПЛ.

"Карпаты" по-прежнему опережает "Днепр" в борьбе за 10-11 места на 2 очка - 24 против 22.