Шевченко: Сборники "Динамо" и "Шахтера" в концовке сезона заметно подустали"

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко дал свой комментарий про итогам финального матча Кубка Украины в эфире телеканала "Футбол 1".

"Считаю, что матч удался. Поздравляю "Шахтер" с победой, горняки молодцы. Шансы, которые у них были, использовали. Хоть и не забили пенальти в начале игры", - начал Шевченко.

"Игра сложилась из эпизодов, "Динамо" не удалось использовать свои шансы, в отличие от соперника", - продолжил тренер.

"Было приятно, что была настоящая мужская борьба. Было много столкновений, нго без грубости. Ребята нашли в себе силы, держались, очень толерантно провели игру", - подчеркнул главный тренер сборной.

"По движению было заметно, что сборники немного подустали в концовке сезона. Надеемся что сейчас есть время и можно будет их подтянуть в более хорошу форму. Нужно будет порботать с ребятами и психологически. Нужно собраться и провести игру с Финляндией на максимально высоком уровне, ведь нам нужна только победа", - рассказал Шевченко об игроках своей команды.

"Игроки, которые ялвяются ключевыми для сборной, надеюсь, сейчас получат какое-то время для отдыха. Ведь интрига в турнире уже практически исчерпалась", - подытожил тренер национальной команды.

Как сообщал УНИАН, в финальном матче Кубка Украины "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 1:0 и выиграл трофей.