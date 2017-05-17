Сборная Германии приедет на Кубок Конфедераций в Россию не в сильнейшем составе

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев огласил состав команды на Кубок Конфедераций, который пройдет летом 2017-го года в России, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

В составе команды будет ряд молодых исполнителей. А такие лидеры, как Матс Хуммельс, Жером Боатенг и Томас Мюллер (все — Бавария), Марко Ройс и Андре Шюррле (оба — Боруссия Д), Месут Езил (Арсенал, Англия), Сами Хедира (Ювентус, Италия) и Тони Кроос (Реал, Испания). и вовсе пропустят соревнования в РФ. Вместе с тем, основной голкипер Мануэль Нойер (Бавария) и центрбек Бенедикт Хеведес (Шальке) пропускают турнир из-за травм.

Читайте такжеСборная Германии продлила контракт со своим тренером до 2020 годаПолностью состав команды выглядит следующим образом:

Вратари Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Испания), Кевин Трапп (ПСЖ, Франция), Бернд Лено (Байер)

Защитники Матиас Гинтер (Боруссия Д), Йонас Хектор (Кельн), Бенджамин Хенрикс (Байер), Йозуа Киммих (Бавария), Шкодран Мустафи (Арсенал, Англия), Марвин Платтенхардт (Герта), Антонио Рюдигер (Рома, Италия), Никлас Зюле (Хоффенхайм)

Полузащитники Юлиан Брандт (Байер), Эмре Джан (Ливерпуль, Англия), Керим Демирбай, Себастьян Руды (оба — Хоффенхайм), Диего Демме (РБ Лейпциг), Леон Горецка (Шальке), Юлиан Дракслер (ПСЖ, Франция), Лерой Сане (Манчестер Сити, Англия), Амин Юнес (Аякс, Нидерланды)

Нападающие Сандро Вагнер (Хоффенхайм), Тимо Вернер (РБ Лейпциг), Ларс Штиндль (Боруссия М)

Как сообщал УНИАН, Кубок Конфедераций стартует 17 июня. Помимо Германии, в соревнованиях примут участие сборные России, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии, Португалии и Камеруна.

Турнир является репетицией к ЧМ-2018, который также должен пройти в РФ,