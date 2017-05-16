"Динамо" выиграло семь из десяти предыдущих кубковых финалов у "Шахтера"

В среду 17 мая в Харькове сыграют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", для которых эта встреча станет уже 11-й в рамках кубковых финалов начиная с 1978 года, сообщает УЕФА.

Фаворитом предстоящего матча, по общему мнению, являются горняки - действующие обладатели трофея и новоиспеченные чемпионы Украины. Команда Паулу Фонсеки отменно проводит сезон, в ходе которого дважды обыграла "Динамо", пусть и с минимальным перевесом в счете (4:3 и 1:0). В свою очередь бело-синие умеют играть финалы - под руководством Сергея Реброва они брали верх над "Шахтером" в 2014 и 2015 годах.

Статистика пока на стороне киевлян, выигравших у соперника семь из десяти предыдущих решающих поединков - оба финала Кубка СССР и пять матчей за украинский трофей. При том что в финалах Кубка Украины чаще оказывался "Шахтер", обернувший в свою пользу 10 из 16 таких попыток.

Реализация "Динамо" пока значительно выше - 11 из 14, однако с 2011 года кубковым бойцом номер один являются все же не они, а дончане, за шесть минувших лет отпраздновавшие четыре победы.

Читайте также"Шахтер" готовится к финальному матчу Кубка с "Динамо" без серьезных потерьВ случае успеха на поле стадиона "Металлист", донецкая команда сделает шестой "золотой дубль". "Динамо" с 1966 года накопило их вдвое больше. В советские времена противостояния, подобного нынешнему, между "Динамо" и "Шахтером" не наблюдалось. Киевляне 13 раз становились чемпионами, установив вечный рекорд СССР.

Разумеется, киевляне владели Кубком СССР чаще - девять раз, в том числе и после побед в финальных матчах над горняками. И если в 1978 году "Динамо", завладев почетным трофеем, дважды уступило "Шахтеру" в чемпионате, то триумф 1985-го стал для бело-синих прологом к выигрышу Кубка обладателей кубков-1986. Дончане ответили в 2009-м не только взятием Кубка УЕФА, но и полуфинальной еврокубковой победой над столичным грандом, а также серией из пяти кряду чемпионских титулов с 2010 по 2014 год.

Досрочно завоевав золото в сезоне 2016/17, "Шахтер" выбил "десятку" и отметил своеобразный юбилей. Что остается "Динамо"? Костьми ложиться в харьковском финале, победа в котором может стать утешительным призом для 15-кратных чемпионов Украины.

В очных финалах больше пяти мячей команды друг другу пока не забивали, и лишь дважды преимущество одной из сторон измерялось более чем в один гол - в 2008 и 2011 годах дончане побеждали со счетом 2:0. При этом дважды команды играли дополнительное время, и только раз пробивали серию 11-метровых - в 2015-м успех сопутствовал "Динамо". Что еще немаловажно, в семи случаях из девяти команда, открывавшая в финале счет, праздновала в итоге победу.