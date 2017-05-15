Ярмоленко - фанатам "Динамо": В среду умрем на поле за победу над "Шахтером" (видео)

Капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко поблагодарил болельщиков клуба после проигрыша столичной команды "Олимпику" в 29-м туре УПЛ.

Сделал это футболист сразу после матча с помощью рупора, сообщает ТСН Проспорт.

В своей речи Ярмоленко не только вспомнил матч с донецким клубом, но и извинился за весь сезон.

Читайте также"Олимпик" выиграл у "Динамо" в день юбилея столичного клуба"Ребята, спасибо вам за то, что вы делаете для нас. Мы это ценим. Хочу извиниться за сегодняшнюю игру, за этот чемпионат. За то, что мы провалили его, но у нас есть игра в среду. И я вам обещаю, что мы отдадим все силы и умрем на футбольном поле за победу", - отметил Ярмоленко.

В среду, 17 мая "Динамо" встретится с "Шахтером" в финале Кубка Украины.

Горняки досрочно стали чемпионами УПЛ, а киевляне финишируют в чемпионате на второй строчке в турнирной таблице.