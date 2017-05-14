В Бразилии перевернулся автобус с футболистами (видео)
22:29, 14 мая 2017Футбол
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Несколько человек в молодежной команде клуба "Васко да Гама" в критическом состоянии.
Автобус с футболистами попал в ДТП / Globo
В бразильском Рио-де-Жанейро попал в аварию автобус, который перевозил молодежную команду клуба "Васко да Гама" (U-17) после игры против "Фрибургенсе", сообщает Globo.
На момент ДТП в автобусе находилось около 30 человек. Транспортное средство перевернулось, вследствие чего травмы различной степени тяжести получили 22 человека. Известно, что трое из них находятся в критическом состоянии.
Причины аварии пока не называются.
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