В Бразилии перевернулся автобус с футболистами (видео)

В бразильском Рио-де-Жанейро попал в аварию автобус, который перевозил молодежную команду клуба "Васко да Гама" (U-17) после игры против "Фрибургенсе", сообщает Globo.

На момент ДТП в автобусе находилось около 30 человек. Транспортное средство перевернулось, вследствие чего травмы различной степени тяжести получили 22 человека. Известно, что трое из них находятся в критическом состоянии.

Причины аварии пока не называются.