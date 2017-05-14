"Днепр" и "Карпаты" в одном из лучших матчей сезона забили пять голов на двоих

Завершился последний матч в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встречались прямые конкуренты за сохранение места в элитном дивизионе - "Днепр" и "Карпаты". Гости победили со счетом 3:2 и значительно увеличили свои шансы остаться в Премьер-лиге и в следующем сезоне.

Зрители увидели два разных тайма. В первой половине игры было много борьбы, и мяч держался преимущественно в середине поля.

Зато после перерыва можно было наблюдать голы на любой вкус. На 47-й минуте Евгений Чеберко выдал роскошный пас на Владислава Кочергина, который ударом в одно касание открыл счет и вывел "Днепр" вперед.

На 54-й минуте Артем Довбик разобрался с защитниками на подступах к штрафной и точно пробил в нижний угол. 2:0.

Однако "Карпаты" в течение 9-ти минут (с 65-й по 73-ю) забили три мяча, совершив впечатляющий камбэк. Павел Ксенз после передачи Александра Гладкого сперва отквитал один мяч. Андрей Нестеров сравнял счет - 2:2. А Максим Грысьо, который сегодня отмечает 20-й день рождения, забил победный мяч и принес победу "Карпатам".

Львовяне набрали 24 очка и теперь на 5 баллов опережают "Днепр" за три тура до конца чемпионата.