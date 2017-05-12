Шахтер требует от своих юристов отменить вызовы футболистов в сборную - СМИ

Руководство донецкого футбольного клуба «Шахтер» поставило задачу своей юридической службе – добиться уменьшения пропусков тренировок футболистов в связи с вызовами в национальные сборные.

В распоряжение издания «Чемпион» попала инсайдерская информация относительно задач юридической службе Шахтера на сезон-2016/17. В одном из этих документов говорится: добиться отмены международного календаря матчей ФФУ. То есть, это не только национальная команда, но и все сборные.

В пункте для чего это прописано: Футболисты первой команды и других команд Шахтера будут меньше пропускать тренировок, в связи с вызовами в сборные Украины.

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