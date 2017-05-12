Премьер-лига, 29-й тур, "Волынь" - "Сталь": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит первый матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает на своем поле "Сталь" из Каменского, сообщает официальный сайт луцкого клуба.

В этой игре встречаются аутсайдер УПЛ и крепкий середняк элитного дивизиона. На счету "Волыни" 7 очков и она отстает от идущего на 11-м месте "Днепра" на 12 баллов. У "Стали" 34 балла и команда ведет борьбу за 7-8 места по итогам чемпионата с полтавской "Ворсклой"

Так получилось, что именно сегодня официально вступило в силу наказание для украинского клуба от Дисциплинарного комитета ФИФА, согласно которому "Волынь" была лишена 6 турнирных очков. Еще накануне в турнирной таблице у команды было 13 баллов. Таким образом, "Волынь" окончательно лишилась шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе на следующий сезон.

Предстоящий матч - один из последних для луцкого клуба в высшем дивизионе, который они покинут уже летом.

Матч "Волынь" - "Сталь" начнется в 19.00

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.