В Украине "благодаря молитвам" могут не увидеть ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, будут ли транслировать в Украине Чемпионат мира по футболу 2018, который должен пройти в России.

Об этом он сказал в интервью изданию "Телекритика".

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