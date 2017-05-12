В Украине "благодаря молитвам" могут не увидеть ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России
Чемпионат мира по футболу 2018 в Украине могут не показать.
Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, будут ли транслировать в Украине Чемпионат мира по футболу 2018, который должен пройти в России.
Об этом он сказал в интервью изданию "Телекритика".
Читайте такжеУкраинское общественное вещание возглавит Зураб Аласания
Аласания признался, что, даже рискуя должностью, откажется в 2018-м транслировать Чемпионат мира по футболу, который состоится в России.
"Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: "Мы этого показывать не будем", – категорически заявил глава НСТУ.
Зураб Аласания также признался, что уже даже говорил на эту тему с футбольным руководством.
"Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они морщатся и говорят: "Дай Бог, Украина не попадет", – рассказал Аласания.
К слову, матчи Чемпионата мира по футболу 2014 года, кроме "Первого национального", можно было увидеть еще на нескольких общенациональных телеканалах.
Напомним, в апреле бывший гендиректор НТКУ Зураб Аласания возглавил Национальную общественную телерадиокомпанию Украины.