Андрею Павелко предлагают высокую должность в ФИФА
12:06, 10 мая 2017Футбол
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Президент ФФУ Андрей Павелко может войти в состав Дисциплинарного комитета ФИФА.
Андрей Павелко / УНИАН
В Бахрейне состоялось заседание Совета ФИФА, по итогам которого президента ФФУ Андрея Павелко предложили избрать в состав Дисциплинарного комитета ФИФА, сообщает sport.ua.
До последнего времени вакантную сейчас должность в этом комитете занимал словенец Александр Чеферин. Но после избрания в сентябре прошлого года президентом УЕФА Чеферин сообщил ФИФА о сложении полномочий в Дисциплинарном комитете и рекомендовал Совету Международной федерации футбола на эту должность Андрея Павелко.
Решения о кадровых изменениях в комитетах будут приниматься на Конгрессе ФИФА в Манаме 11 мая.
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