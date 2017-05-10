Андрею Павелко предлагают высокую должность в ФИФА

В Бахрейне состоялось заседание Совета ФИФА, по итогам которого президента ФФУ Андрея Павелко предложили избрать в состав Дисциплинарного комитета ФИФА, сообщает sport.ua.

До последнего времени вакантную сейчас должность в этом комитете занимал словенец Александр Чеферин. Но после избрания в сентябре прошлого года президентом УЕФА Чеферин сообщил ФИФА о сложении полномочий в Дисциплинарном комитете и рекомендовал Совету Международной федерации футбола на эту должность Андрея Павелко.

Решения о кадровых изменениях в комитетах будут приниматься на Конгрессе ФИФА в Манаме 11 мая.