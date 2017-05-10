Киевское "Динамо" просит за Ярмоленко у "Валенсии" 15 миллионов евро - испанский источник

Лидер сборной Украины и капитан "Динамо" Андрей Ярмоленко находится в сфере интересов испанской "Валенсии".

По сообщениям издания Capital Deporte, украинский клуб оценил своего футболиста в 15 миллионов евро, что может стать препятствием для «Летучих мышей».

Ярмоленко входит в список приоритетных трансферов «Валенсии», скауты испанского клуба приезжали в Украину и просматривали матчи Андрея за клуб. Однако для начала руководству "Валенсии" необходимо будет определиться с именем нового главного тренера.

В текущем сезоне 27-летний Андрей Ярмоленко провел в составе киевского "Динамо" 28 матчей, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.