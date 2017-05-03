Легенда "Ромы" Франческо Тотти завершит карьеру по окончании сезона

Легендарный нападающий и капитан итальянской "Ромы" Франческо Тотти завершит карьеру по окончании текущего сезона и станет директором клуба.

Новый спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи на своей презентации в клубе заявил, что Тотти проводит свой последний сезон в качестве игрока.

Читайте такжеВ честь легенды "Ромы" Франческо Тотти выпущены "золотые" бутсы (фото)"Что касается Тотти, я узнал, что у него соглашение с клубом, согласно которому он завершит карьеру игрока в конце сезона и станет директором "Ромы", - заявил Мончи.

"Франческо Тотти - это и есть "Рома", и я буду стараться держаться к нему максимально близко. Хочу узнать хотя бы один процент из того, что знает он", - цитирует Мончи football-italia.net.

Отметим, что в составе "Ромы" Франческо Тотти провел 783 матча, в которых отметился 307 голами. Всего в стане "Волков" Тотти провел 25 лет.