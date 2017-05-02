Финал Кубка России по футболу закончился массовой дракой с четырьмя удалениями (видео)

Финальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» завершился дракой, сообщает Sports.ru.

В добавленное время началась стычка между игроком "Локомотива" Мануэлем Фернандешем и футболистом "Урала" Артемом Фидлером, которая закончилась массовой потасовкой с участием почти всех игроков обеих команд и некоторых запасных.

По итогам эпизода сразу четыре футболиста были удалены с поля. Красные карточки получили Ари и Джефферсон Фарфан со стороны «Локомотива» и Артем Фидлер и Эдгар Манучарян – со стороны «Урала».

Московский "Локомотив" выиграл со счетом 2:0 и завоевал Кубок. Отметим, что обладателем Кубка России в составе «Локомотива» стал украинский защитник, экс-игрок киевского "Динамо" Тарас Михалик, который не принимал участия в матче.