"Шахтер" обыграл "Александрию" в матче Премьер-лиги

В Харькове на ОСК "Металлист" завершился матч 27-го тура чемпионат Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором лидер соревнований донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:0.

Игроки "Александрии" избрали оборонительную тактику и до 80-й минуты она приносила результат. Горняки владели преимуществом, но никак не могли забить гол. Регающий момент произошел на 80-й минуте игры. После навеса Срны принявший мяч Феррейра головой вколотил его в ворота.

Таким образом, горняки набрали 72 очка и, как минимум, сохранят преимущество над "Динамо" в 14 очков. Киевляне, в свою очередь, матч этого тура против одесского "Черноморца" проведут сегодня позже вечером.