Обнародован состав юношеской сборной Украины на Евро-2017

Юношеская сборная команда Украины U-17 начала подготовку к чемпионату Европы 2017 года, финальная часть которого состоится в мае в Хорватии, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Сбор команда Сергея Попова начнет в Украине и 24 апреля сыграет контрольный поединок против донецкого «Олимпика». Уже на следующий день команда вылетит в Белград, где 27 апреля «сине-желтые» проведут контрольную игру против сверстников из Сербии. Непосредственно к месту проведения чемпионата Европы наша команда прибудет 2 мая.

Для участия в сборе главный тренер национальной команды Сергей Попов вызвал 21 игрока. В окончательную заявку попадут 18 футболистов.

Состав сборной Украины U-17:

Вратари: Виктор Бабичин («Днепр», Днепр), Джуниор Лтайф Дани («Олимпик», Донецк), Евгений Пацкан («Динамо», Киев)

Защитники: Илья Малышкин, Егор Куценко, Александр Сирота (все - «Динамо», Киев), Роман Слива (УФК «Карпаты», Львов), Игорь Снурницин («Олимпик», Донецк)

Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Вадим Мащенко, Богдан Белошевский, Викентий Волошин, Клим Приходько, Артур Ващишин (все - «Динамо», Киев), Алексей Кащук («Шахтер», Донецк), Петр Харжевский, («УФК-Карпаты», Львов), Никита Титаевский («Черноморец», Одесса)

Нападающие: Евгений Исаенко, Даниил Сухоручко («Динамо», Киев), Артем Холод («Шахтер», Донецк), Владислав Супряга («Днепр», Днепр)

Как сообщал УНИАН, согласно результатам жеребьевки турнира сборная Украины попала в Группу D.

4 мая в 13:00 сборная Украины стартует на европейском первенстве матчем с командой Нидерландов. 7 мая в 17:00 «сине-желтые» встретятся со сверстниками из Англии, а 10 мая в 17:00 команда Попова проведет третий матч группового турнира со сборной Норвегии.