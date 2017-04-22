"Днепр" обыграл "Ворсклу" и покинул последнее место в таблице УПЛ

В рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги в Днепре состоялся матч между местным клубом "Днепр" и полтавской "Ворсклой".

Уже на 15-й минуте Владислав Кочергин - самый активный в составе днепрян - вывел хозяев вперед.

Во втором тайме подопечные Дмитрия Михайленко увеличили свое преимущество: после передачи Влада Артем Довбык ускорился на правом фланге, ворвался в штрафную и пробил в нижний угол. 2:0.

"Ворскла" предприняла попытки отыграться и, в частности, имела преимущество по ударам, но хозяева сыграли надежно у своих ворот и до настоящей остроты у ворот Андрея Лунина дело не дошло.

"Днепр" набирает 15 очков и опережает "Волынь", покинув последнее место в турнирной таблице УПЛ. У "Ворсклы", как и раньше, 28 очков.