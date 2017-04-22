"Шахтер" давно стал чемпионом" - динамовец Андрей Ярмоленко

По мнению полузащитника киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко, интрига в чемпионате Украины исчерпана, а «Шахтер» после победы над киевлянами в пятницу обеспечил себе золотые награды. Об этом Ярмоленко сказал в интервью официальному сайту "Динамо".

«Мы забили в начале матча, но судья решил, что там было нарушение правил. Не могу говорить о втором незасчитанном голе, я не видел, был офсайд, или нет. В первом моменте могу сказать, что такой фол в Англии даже не свистнули бы. Судья, считаю, в таких матчах должен давать играть.

В игре было спорных случаев. Не хочу говорить, что мы проиграли из-за судьи. Должны искать причины в себе. Все ребята разочарованы.

«Шахтер» давно стал чемпионом. Мотивация на следующие матчи? Это для нас болельщики, которые нас поддерживают. Пришло очень много зрителей. Мы играем для них. 51 тысяча фанатов - думаю, что для нашего чемпионата это приличный показатель.

«Динамо» – это та команда, которая должна бороться за все трофеи и выступать в Лиге чемпионов. Но сейчас такой сезон, что мы должны смириться и сделать выводы», – сказал Ярмоленко после матча.