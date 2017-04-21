Футбольный матч "Динамо" - "Шахтер" стал самым посещаемым в Украине за последние два года

Матч «Динамо» – «Шахтер» в 26-м туре Премьер-лиги посетило 51 732 зрителя.

Это новый рекорд посещаемости за два последних сезона в чемпионате Украины. В текущем чемпионате предыдущее достижение было установлено в Харькове, когда на матч «Шахтера» и «Динамо» пришли 39 677 зрителей.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" уступило "Шахтеру" на своем поле со счетом 0:1. Единственный гол на 12-й минуте забил бразильский форвард Феррейра.