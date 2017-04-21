"Шахтер" с минимальным счетом обыграл "Динамо" на его поле в 26-м туре УПЛ

Киевское "Динамо" уступило донецкому "Шахтеру" в 26-м туре украинской футбольной Премьер-лиги.

Уже на 12-й минуте горняки провели атаку, завершившуюся взятием ворот: Тайсон разобрался с защитниками хозяев и навесил во вратарскую площадь на Феррейру, а нападающий "Шахтера" ударом головой открыл счет.

Матч не изобиловал голевыми моментами, на поле хватало борьбы, в том числе с применением не совсем чистых приемов. Однако, в отличие от предыдущей встречи этих команд, состоявшейся в декабре прошлого года, соперники доиграли поединок в полных составах.

"Шахтер" победил - 1:0 и увеличил отрыв от динамовцев в турнирной таблице до 14 очков.