"Динамо" обыграло "Шахтер" и увеличило отрыв в чемпионате U-21

На тренировочной базе киевского "Динамо" в Конча-Заспе состоялся матч молодежных составов "Динамо" и "Шахтера" в рамках первенства Украины (U-21).

Хозяева поля победили со счетом 2:0.

В первом тайме мог отличиться за "Шахтер" Андрей Борячук, но не реализовал выход один на один. Зато "бело-синие" дважды добились успеха после перерыва. Павел Ореховский на 65-й минуте замкнул подачу с углового. А на 90+3-й минуте Сергей Булеца удачно завершил индивидуальный проход.

В чемпионате Украины (U-21) "Динамо" теперь лидирует с 8-очковым отрывом от "Шахтера" (66 против 58).

Завтра состоится поединок основных команд. Матч на "Олимпийском" начнется в 20.00.