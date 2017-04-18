Мирче Луческу предложили пост директора "Галатасарая"
В последнее время румынский наставник демонстрирует плохие результаты в российском "Зените".
Турецкий клуб «Галатасарай» предложил бывшему тренеру «Шахтера» Мирче Луческу административную должность.
Стамбульский клуб рассматривает румынского специалиста на должность генерального или спортивного директора. Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек несколько раз уже созванивался с Луческу и обсуждал условия работы, сообщает Fotospor.
Луческу готов прийти в стамбульский клуб вместе со своим сыном Разваном Луческу, который должен стать новым главным тренером «Галатасарая».
Сам Мирча Луческу возглавлял «Галатасарай» в качестве тренера с 2000-го по 2002 год.
В данный момент Мирча Луческу остается главным тренером петербургского "Зенита". Но откровенно плохие результаты и не самая яркая игра провоцируют слухи об отставке.