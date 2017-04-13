Степаненко и Дентиньо вернулись в общую группу накануне матча "Шахтера" с "Олимпиком"

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к матчу 25-го тура украинской Премьер-лиги против «Олимпика», сообщает официальный сайт горняков.

Лидеры чемпионата на время сменили привычное поле спортивной базы «Святошин», и сегодняшняя сессия прошла в пгт Ворзель неподалеку от Киева. Полуторачасовое занятие состояло из ряда игровых упражнений. Поработав над точностью передач с флангов, «горняки» провели двусторонку на все поле, а в концовке, разделившись на три команды, организовали мини-турнир.

По отдельной программе тренировался Иван Ордец. Отметим возвращение в общую группу Тараса Степаненко и Дентиньо.

Донецкое дерби «Олимпик» – «Шахтер» состоится 15 апреля в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского. Начало в 17:00.

Как сообщал УНИАН, после 24-х туров чемпионата Украины по футболу "Шахтер" опережает киевское "Динамо" на 11 очков.