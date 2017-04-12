Полиция Мюнхена рекомендовала игрокам "Реала" держаться подальше от окон клубного автобуса

Полиция Мюнхена повысила меры предосторожности в преддверии четвертьфинального матча Лиги чемпионов «Бавария» - «Реал», который должен состояться сегодня вечером.

Местные органы правопорядка полагают, что проведению игры ничто не угрожает, однако дополнительные меры безопасности будут приняты. Безопасность на подступах к стадиону "Альянц-Арена" будут обеспечивать около 400 полицейских, сообщает издание AS.

Автобус «Реала» будет тщательно осмотрен полицейскими со специально обученными собаками перед тем, как в него сядут игроки и тренеры команды.

Кроме того, маршрут автобуса от гостиницы к стадиону длиной 5 км будет изменен. Впервые автобус «Реала» в Германии будет сопровождать полицейский эскорт. Сообщается, что полицейские рекомендуют игрокам, тренерам и сотрудникам команды не выглядывать в окна во избежание инцидентов, подобных ранению Марка Бартры.

Напомним, вчера перед началом поединка Лиги чемпионов в Дортмунде между «Боруссией» и «Монако» около автобуса хозяев прогремели три взрыва, в результате пострадал игрок Марк Бартра. Игру перенесли на среду.