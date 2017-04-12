Тренеры сборной Украины по футболу пройдут обучение в лагере лондонского "Челси"

Тренеры всех сборных Украины по футболу - национальной, молодежной и юношеских разных возрастов - пройдут стажировку в тренировочном лагере лондонского "Челси". Как сообщает сайт zbirna.com, такой визит может быть организован в мае.

Украинские специалисты смогут не только ознакомиться с клубной инфраструктурой и работой академии "Челси", но и посмотреть на учебно-тренировочный процесс первой команды. С наставником "Челси" Антонио Конте предварительная договоренность уже достигнута.

Главным инициатором стажировки является главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, чья карьера футболиста частично связана с лондонским клубом, и он на сегодняшний день имеет тесные связи со штабом "Челси".

Ожидается, что вопрос стажировки в "Челси" будет поднят завтра на заседании Комитета ФФУ по работе со сборными.

Глава комитета Мирон Маркевич отметил:

«Стажировка в "Челси" - это хорошая инициатива. Нужно ехать не только в Англию, но и в Испанию. И не только тренерам сборных, но и клубным наставникам. Такой опыт дорогого стоит, это я по себе знаю».