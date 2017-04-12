Пострадавший из-за взрыва игрок "Боруссии" выписан из больницы

Испанский защитник немецкой "Боруссии" из Дортмунда Марк Бартра выписан из больницы после ранения, полученного в результате взрывов возле клубного автобуса, сообщает Marca.

Врачи зафиксировали у игрока порез руки и психологический шок. Спортсмен в момент взрыва находился в автобусе как раз возле разбитого стекла.

О сроках восстановления игрока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в Дортмунде произошел взрыв возле автобуса футбольного клуба «Боруссия». Три взрывных устройства взорвались в непосредственной близости от автомобиля. Пострадал один человек — испанский футболист Марк Бартра, который с порезами отправлен в больницу.

Игроки "Боруссии" должны были сыграть матч с "Монако".

"Матч отложен до среды, 12 апреля. Билеты остаются действительными. Спасибо всем кто принимал участие в решении", - сказано в официальном "Твиттере" команды.