"Ювентус" разгромил "Барселону" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

В Турине завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Ювентус" принимал "Барселону" и выиграл со счетом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.

В первом тайме дублем отличился Дибалла, забивавший голы на 7-й и 22-й минутах. После перерыва, на 55-й минуте, Кьелини довел счет до крупного.

В свою очередь, матч "Боруссия" (Дортмунд) - "Монако" был отменен по соображениям безопастности, после взрыва возле автобуса немецкой команды.

"Ювентус" - "Барселона" - 3:0

Голы: Дибала, 7 (1:0), Дибала, 22 (2:0), Кьеллини, 55 (3:0)