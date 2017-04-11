"Ювентус" разгромил "Барселону" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
23:36, 11 апреля 2017Футбол
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Игра завершилась со счетом 3:0.
Дибала (справа) забил два гола в ворота Барселоны / Reuters
В Турине завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Ювентус" принимал "Барселону" и выиграл со счетом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.
В первом тайме дублем отличился Дибалла, забивавший голы на 7-й и 22-й минутах. После перерыва, на 55-й минуте, Кьелини довел счет до крупного.
В свою очередь, матч "Боруссия" (Дортмунд) - "Монако" был отменен по соображениям безопастности, после взрыва возле автобуса немецкой команды.
"Ювентус" - "Барселона" - 3:0
Голы: Дибала, 7 (1:0), Дибала, 22 (2:0), Кьеллини, 55 (3:0)
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