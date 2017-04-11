Суркис про "единый пул": пусть не мечтают, я еще не забыл оскорблений моих футболистов (видео)

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что не собирается передавать матчи киевского клуба в единый телевизионный пул.

"Все эти разговоры о «едином пуле» и прочем - это не для нас. "Единый пул" это что - канал «Футбол», который будет с первой до последней минуты хаять киевское «Динамо» во всех программах, оскорблять моих футболистов?! А я буду молчать? Не будет этого никогда! Какие бы деньги нам не предложили, даже пускай и не мечтают. Киевское «Динамо» телеправа в "единый пул" не передаст.

Мы как транслировали наши домашние матчи на канале «2+2», так и будем транслировать. А если канал «2+2» не захочет транслировать, поверьте мне, у нас есть очень много других каналов, желающих транслировать наши поединки. А о "едином пуле" мы будем говорить тогда, когда уйдут люди, которые позволили себе оскорбления в адрес моих футболистов, которых я обязан защищать. Я ничего не забыл! Я все помню", - сказал Игорь Суркис в интервью FootballHub.