"Шахтер" могут принудить сыграть матч с "Полтавой" на стадионе с ужасным полем

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон заявил, что футбольный клуб "Полтава" отказался переносить игру с "Шахтером" на другой стадион, несмотря на непригодное для игры качество газона. Об этом сообщает SportArena со ссылкой на телеканал "Футбол 1".

Многострадальный поединок Кубка Украины между "Полтавой" и "Шахтером" должен состояться уже завтра, 5 апреля, однако его судьба вновь под вопросом из-за удручающего состояния газона на стадионе полтавского клуба.

«Ужасное поле в Полтаве. Мы написали письмо в клуб с просьбой о переносе матча на стадион "Ворскла" имени Бутовского, но они отказались», — прокомментировал ситуацию Владимир Генинсон.

«Если только директор матча и арбитр определят, что на этом поле играть нельзя, тогда КДК ФФУ будет опять решать, форс-мажор это или нет».

Ранее генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин раскритиковал состояние газона на стадионе "Локомотив" в Полтаве, где должен состояться матч.

"Все понимают, что проводить игру там невозможно, кроме самой «Полтавы», которая настаивает, чтобы матч состоялся именно на этом поле. Но есть же какие-то правила, требования и обязательства, которые нужно выполнять. Если вы уже дошли до такого уровня, до 1/4 финала Кубка, то предоставьте нормальный газон. Должно быть стыдно проводить матчи на таких полях и клубам, и футбольным органам, которые разрешают это делать. Мы никого не спасаем, а топим наш турнир.

Директор матча и комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований рекомендуют не проводить матч на этом поле, а перенести его на стадион „Ворскла“. Надеюсь, что к рекомендациям прислушаются и примут правильное решение», - отметил Палкин.

Матчи 1/4 финала Кубка Украины должны состояться в эту среду. В них встретятся "Полтава" - "Шахтер" и "Нефтяник-Укрнафта" - "Динамо".

Оба поединка должны были состояться еще в конце ноября минувшего года, но были отменены из-за оледенения газона на обоих аренах.