"Ворскла" обыграла "Волынь" в матче Премьер-лиги

В Полтаве состоялся матч 23-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Ворскла" обыграла луцкую "Волынь", сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 2:0. Полтавчане забили по голу в каждом тайме.

На 34-й минуте счет открыл Вячеслав Шарпар. После идеальной передачи от Мякушко Шарпар по центру вышел один на один с вратарем, обвел Кичака и закатил мяч в пустые ворота.

А после перерыва голевой момент произошел на 62-й минуте, когда гол забил Дмитрий Хлёбас. Второй результативный пас в этом матче отдал Мякушко, который по центру вывел Хлебаса один на один, и тот, не входя в штрафную, пробил мимо Кичака.

Таким образом, "Ворскла" набрала 27 очков и вышла на чистое 7-е место в турнирной таблице УПЛ, обогнав на 3 очка "Сталь". У "Волыни" осталось 10 очков и последнее 12-е место в турнирной таблице лиги.