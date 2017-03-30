Экс-игрок "Динамо" Данило Силва: "Тяжело прощаться с "Динамо", я полюбил этот клуб"

Бразильский защитник киевского «Динамо», на протяжении семи лет выступавший в составе команды, поделился воспоминаниями о своей киевской карьере, сообщает официальный сайт "Динамо".

"Прежде всего, меня одолевает чувство грусти, ведь семь лет, проведенных в клубе - это большой срок. Тяжело прощаться с «Динамо», я полюбил этот клуб, здесь прошли лучшие годы моей карьеры. Но таково мое решение – продолжить карьеру в Бразилии. Я переговорил с президентом клуба, объяснил ему, что это решение всей моей семьи. И президент пошел мне навстречу", - отметил Силва.

"Еще с прошлого сезона я знал и чувствовал, что слишком нагружаю колено. В конце концов, это привело в травме, и мне пришлось делать операцию. Я играл на пределе возможностей, не жалея себя, и постепенно нагрузки давали о себе знать. Но я хотел давать максимум для клуба. Сейчас я еще в процессе восстановления, но уже через месяц или чуть больше я вернусь на поле", - рассказал бразилец о своей травме.

"Самые яркие моменты карьеры в «Динамо»? Выход в плей-офф Лиги чемпионов. Также встреча Лиги Европы с «Эвертоном» в Киеве, в которой мы победили со счетом 5:2. И, конечно, же завоеванные нами трофеи".

"Мне всегда было очень приятно играть с Андреем Ярмоленко. Мы составляли очень хороший дуэт на фланге. Но я считаю, что он давал мне очень мало передач (смеется). Ярмоленко – футболист высочайшего класса, я уверен, что его ждет блестящее будущее".

"Я увожу с собой в душе украинскую культуру, которой я проникся. Для меня она так же ценна, как и моя родная, бразильская. Мне очень нравится народ Украины, ваша страна. Флаг Украины и вышиванка останутся со мной. Я их храню дома, и они будут у меня висеть на видном месте", - сказал на прощание бразилец.

Как сообщал УНИАН, накануне Данило Силва получил статус свободного агента после семи лет выступлений за "Динамо". Игрок продолжит карьеру у себя дома, в Бразилии.