Шевченко: "В матче с Хорватией подвело исполнение, а не везение"

Наставник националной сборной Украины Андрей Шевченко спустя неделю после матча в Загребе отмечает, что игра с Хорватией его не разочаровала, сообщает Zbirna.com.

Команда движется в правильном направлении. Спотыкается, но не сворачивает с курса. Матч в Загребе может стать переломным для сине-желтых — он показал, что мы в любой ситуации стремимся играть в футбол, а не просто бьемся за результат.

"Я смотрел видео поединка в Загребе трижды. Сразу после игры мне подготовили полную запись, а потом прислали монтаж ключевых моментов. Конечно, после детального просмотра и анализа матча впечатления немного поменялись, но в целом я придерживаюсь того же мнения, которое озвучил на пресс-конференции. У нас были ошибки, мы провели сложный поединок с сильным соперником, но на его фоне выглядели достойно", - отмечает тренер.

Читайте такжеШевченко после матча с Хорватией: "Результат негативный, но еще ничего не потеряно""Не хватило исполнительского мастерства. Нужна была последняя точка, последняя передача. Были моменты, но отсутствие их реализации нельзя объяснять невезением — это в корне неправильно. Это нехватка того самого исполнения. У хорватов оно было, у нас — нет", - заметил Шевченко.

"Мы выбрали лучший на тот момент состав, и сегодня я не буду говорить, что в случае чего принял бы другое решение. Не стану критиковать своих футболистов. Коль я им доверил место на поле, значит, взял ответственность на себя, а они, в свою очередь, пускай несут ответственность перед всей командой. Все эти вопросы мы обсудим внутри коллектива", - добавил тренер.

"Могу сказать, что мы серьезно уступили противнику только в одном компоненте — в индивидуальном мастерстве в середине поля. У хорватских полузащитников было гораздо больше обводок и вертикальных передач. Каждое такое индивидуальное действие помогает создавать численное преимущество в атаке, а нам этого как раз не хватило", - подытожил тренер.

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия - Украина завершился в Загребе со счетом 1:0. Сборная Украины опустились на 3-е место в турнирной таблице, которое делит с командой Польши. В свою очередь, Хорватия увеличила отрыв от Украины до 5 баллов, нашу команду также обогнала Исландия.