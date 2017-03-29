Сборная Бразилии первой квалифицировалась на Чемпионат мира-2018

Сборная Бразилии по футболу обыграла с крупным счетом команду Парагвая в очередном матче отбора ЧМ-2018 (3:0) и досрочно, первой среди всех участников отборочных соревнований, обеспечила себе место в финале турнира, сообщает официальный сайт соревнований.

Бразилия – единственная команда, участвовавшая во всех Чемпионатах мира по футболу.

Победу над Парагваем бразильцам принесли голы Фелипе Коутиньо в первом тайме, а также голы Неймара и Марсело во втором.

бразильцы набрали 33 очка и уверенно лидируют в южноамериканской квалификации, где разыгрывается четыре прямые путевки в Россию; пятая же команда выходит в межконтинентальные стыковые матчи. Бразилия оторвалась от ближайшего преследователя Колумбии на 9 очков.

Идущая на 5-м месте сборная Аргентины набрала 22 очка. Таким образом, бразильцы точно не опустятся ниже 4-го места по итогам турнира.

Сборная Бразилии стала вторым участником соревнований после команды России - страны-организатора турнира.