Данило Силва покидает "Динамо" в статусе свободного агента

Защитник Данило Силва после семи лет проведенных в «Динамо» завершает карьеру в клубе, сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

Футболист получил статус свободного агента и возвращается в Бразилию.

"Футбольный клуб «Динамо» (Киев) выражает искреннюю благодарность Данило Силве за проведенные матчи и выигранные турниры! Мы всегда будем ценить твое мастерство и стремление к победе, безусловный профессионализм и прекрасные человеческие качества", - говорится в офиицальном заявлении клуба.

Данило Силва перешел в «Динамо» в феврале 2010 года. За время выступлений в Киеве футболист в составе клуба стал 2-кратным чемпионом Украины, 2-кратным обладателем Кубка Украины, обладателем Суперкубка Украины. Игрок провел в команде 155 игр, в которых забил 3 гола.