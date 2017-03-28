Львовские "Карпаты" презентовали три комплекта новой формы

Львовские «Карпаты» представили три варианта игровой формы, где воплотили в жизнь достаточно смелые и неординарные дизайнерские идеи, сообщает ФК "Карпаты".

Первый вариант формы – это стилизованная белая футболка с серыми полосами, которые пересекаются а также изображением самых известных символов города Львова – Оперный театр, Доминиканский собор, Черная каменица, городская ратуша, пороховая башня, площадь Рынок, церковь святого Андрея.

Во втором варианте отмечается, что «Карпаты» представляют не только город – они являются символом всего региона, всей Галиции. А непременным элементом национальной культуры является традиционная украинская вышиванка. Самым известным узором традиционной галицкой вышивки испокон веков считается «Галицкая звезда», которая не теряет своего смысла и стиля даже сейчас. И отныне символ галицкой звезды, изображен на футболках игроков.

Если зеленые и белые цвета являются родными для «Карпат» со времени основания клуба, то в третьем варианте абсолютным новаторским решением стала презентации экипировки в золотисто-солнечных тонах – в ней игроки команды будут играть впервые. Эти цвета издавна символизирует достаток, стабильность, уверенность в собственных силах и в завтрашнем дне. Это цвет гордого льва, который высоко держит голову и который изображен на гербе Карпат.