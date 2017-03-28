"Ребров о новом контракте с "Динамо": "Нужно завершить непростой сезон и принять решение с президентом"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров отреагировал на предложение президента клуба Игоря Суркиса подписать новый контракт в интервью Zbirna.com.

"У меня всегда были прекрасные, доверительные отношения с президентом клуба, — признался Сергей Станиславович. — Я благодарен ему за то, что он доверил мне такую команду, и я это доверие честно отрабатываю. Год назад мы договорились, что в конце этого сезона мы решим, есть ли смысл работать дальше. Достаточно ли мотивации и возможностей развивать коллектив. Так что нужно завершить этот непростой сезон, и потом совместно принять решение".

Читайте такжеРебров взял на себя вину за поражение "Динамо" от "Зірки""Моя позиция - этот вопрос до лета обсуждаться не будет. И о ней знает президент, он с этим согласен. В конце прошлого сезона, я это не скрываю, мне предлагали новый контракт, но тогда честно признался — хочу доработать прежнее соглашение, увидеть свой прогресс, динамику развития команды. Будучи футболистом, я никогда не держался за все эти контракты. Чувствовал, что нужен команде — и отдавал все силы. Так и сейчас", - отметил тренер.

"Буду понимать, что необходим этому коллективу — с удовольствием продолжу работу…", - подытожил Ребров.

Как сообщал УНИАН, ранее президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис сообщил, что предлагал Реброву пролить контракт в зимнее межсезонье.