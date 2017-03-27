Донецкий "Олимпик" будет проводить домашние матчи УПЛ на столичном стадионе "Динамо"
16:57, 27 марта 2017Футбол
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Президент клуба Владислав Гельзин заявил, что вопрос уже решен.
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"Олимпик" будет проводить домашние матчи в Киеве / ФК Олимпик
Донецкий "Олимпик" будет играть домашние матчи чемпионата на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского на постоянной основе, сообщил "Футбол 24" президент клуба Владислав Гельзин.
"Мы будем играть на стадионе "Динамо" им. В.Лобановского. Этот вопрос уже решен, заключено соглашение. Игорь Михайлович (Суркис) пошел на встречу и предложил, чтобы мы играли на этом стадионе на постоянной основе", – рассказал он.
Как сообщал УНИАН, по итогам первого этапа УПЛ сезона 2016/17 "Олимпик" занял 4-е место (34 очка) и вместе с другими командами Топ-6 продолжит борьбу за медали чемпионата и путевки в еврокубки.
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