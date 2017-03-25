Тренер сборной Хорватии Чачич: "Наше задание было доминировать, создавать давление"

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич дал свой комментарий после матча отборочного турнира ЧМ-2018 со сборной Украины на стадионе "Максимир" в Загребе, сообщает корреспондент УНИАН.

"Мы делали свою работу. Наше задание было доминировать, создавать давление и мы его создавали. Даже до гола мы имели большое преимущество. Считаю, что счет 1:0 не отражает в полной мере нашено преимущества. В свою очередь, Украина также имела моменты, которые не реализовала. Хочу также сказать о великолепной атмосфере, которая была на стадионе. Мы очень ценим наших болельщиков и их поддержку. Игра была отличной со всех сторон", - начал тренер сборной Хорватии.

"Проблемы? У нас была новая команда, игроки пробовали себя на новых позициях. Отмечу, что мы играли против очень сильной команды с мощными игроками.. Мы рады этому результату, это отличный результат".

"Гол Калинича? Я бы посмотрел его еще раз, чтобы рассказать о нем. Если коротко - он мастер. Нужно быть неординарным игроком, чтобы забить такой гол".

"Матч с Исландией? Я бы не сказал что эта игра все решит. Впереди еще пять игр и мы должны быть готовы к каждой из них. Ситуация может обостриться в любой момент. Мы должны быть внимательны и постоянно показывать свой лучший футбол".

"Я сегодня подписал новый контракт со сборной Хорватии - это большая честь для меня. Я уже работаю с Хорватией довольно долгий период, буду с удвоенной энергией работать дальше. Честно говоря, я даже не смотрел еще свой контракт. Все мои мысли были на подготовке к матчу. Посмотрю его позже".

"Сборная Украины показала сегодня отличную игру, команда растет день ото дня. Думаю, что у украинцев большие амбиции и хорошее будущее", - подытожил противостояние главный тренер хорватов.

Как сообщал УНИАН, сборная Хорватии выиграла у команды Украины в матче отбора ЧМ-2018 со счетом 1:0.